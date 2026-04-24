Втрати ворога станом на 24 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 892 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 24 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб
  • танків – 11 892 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
  • артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 353 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
  • спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1521-й день повномасштабної війни в Україні.

