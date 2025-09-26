«Вони бояться». Зеленський оцінив реакцію НАТО на порушення РФ повітряного простору

Президент: Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція НАТО на порушення Росією повітряного простору країн Альянсу була надто слабкою. Про це він зауважив в інтервʼю Axios, передає «Главком».

Йдеться про дії Польщі, Данії, Норвегії та Румунії у відповідь на порушення Росією повітряного простору.

«Дуже. Так, я думаю, що реакція була слабкою. Саме тому він (російський диктатор Володимир Путін, – «Главком») продовжив з іншими країнами», – сказав Зеленський.

На додаткове питання, чи погоджується він із заявою Дональда Трампа про те, що країни НАТО мали збивати дрони, президент наголосив: «Вони повинні збивати все. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки в вашому повітряному просторі, ви повинні їх блокувати».

«Я знаю, що деякі лідери країн не бояться. Але більшість країн бояться. Вони бояться і вони праві: Росія божевільна», – підсумував глава України.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував матеріал, де йшлося про те, що очільники посольств Британії, Німеччини та Франції висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня. Європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема збиваючи російські літаки.

Згодом міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало «вигадками» повідомлення про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати російські винищувачі, якщо вони продовжать порушувати повітряний простір членів НАТО.

До слова, кілька днів тому російські літаки здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії. На перехоплення негайно вилетіли найсучасніші винищувачі НАТО – два італійські F-35 з авіабази, розташованої всього за 50 км від Таллінна. The Telegraph описує цей інцидент так: на короткий момент доля всього світу залежала від дій п’яти людей – трьох росіян і двох італійців, які не мали зв'язку між собою. У заголовку свого матеріалу видання зазначило, що російські пілоти, махаючи рукою, провокували НАТО до початку війни.