Російські диверсанти в українській формі намагалися пробратися до Павлограда

Двох чоловіків в українській військовій формі викрив військовий, який підібрав їх на трасі Краматорськ – Олександрівка

На Донеччині виявлено двох російських диверсантів, які, за попередніми даними, перейшли лінію бойового зіткнення в районі Кремінної та прямували в бік Павлограда. Про це «Главкому» повідомили власні джерела з посиланням на аудіопопередження командування, яке було розповсюджено серед військових.

За наявною інформацією, 3 вересня український військовослужбовець їхав трасою Краматорськ – Олександрівка та побачив двох чоловіків у військовій формі українського зразка. Вони були одягнені в «піксель» та мали із собою рюкзаки, тому військовий сприйняв їх за українських бійців і вирішив підвезти.

Під час поїздки поведінка попутників викликала у військового підозру. Зокрема, він звернув увагу на їхню манеру розмови та російський акцент. На найближчому блокпосту військовий зупинив автомобіль і передав чоловіків представникам Військової служби правопорядку. Після цього на місце було викликано співробітників Служби безпеки України.

Під час перевірки з'ясувалося, що затримані є російськими диверсантами. Вони перейшли лінію бойового зіткнення з боку Кремінної та прямували в напрямку Павлограда.

Співрозмовники «Главкома» також стверджують, що з розмови затриманих можна було зробити висновок про перебування на підконтрольній Україні території інших російських диверсантів.

Крім того, за інформацією джерел, цього ж дня ймовірних диверсантів виявили в одному з українських військових підрозділів. Наразі там працюють представники відповідних служб.

Нагадаємо, на початку серпня ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути до Оріхова Запорізької області. Росіяни намагалися невеликими групами просочитися в місто та закріпитися в його межах. Українські військові виявили противника та зірвали спробу проникнення.