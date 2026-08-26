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РФ вдарила по бізнес-центру в Лозовій на Харківщині: поранено 10 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила по бізнес-центру в Лозовій на Харківщині: поранено 10 людей
Будівля бізнес-центру спалахнула
фото: Сергій Зеленський/Telegram

Серед поранених є люди у важкому стані

Сьогодні, 26 серпня, російська терористична армія атакувала бізнес-центр у місті Лозова Харківської області. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає «Главком».

«Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, внаслідок атаки є постраждалі.

«Наразі відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації», – додав голова Лозівської міської територіальної громади.

Нагадаємо, російські війська вночі 26 серпня атакували безпілотником Центральний район Херсона. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. За інформацією очільника області, внаслідок займання вщент вигоріли кілька торговельних точок.

Згодом у Херсоні окупанти завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки. Постраждав водій, його доставили до лікарні.

Також російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинула асистентка фармацевта Олена Біла та її чотирирічна донька.

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Теги: війна Харківщина

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