РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
Українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Наразі фіксуються спроби ворога розширити зону бойових дій і на сусідні населені пункти – Кругле та Бугруватка.

Російські війська намагалися прорвати державний кордон України в напрямку населеного пункту Дегтярне на Харківщині, однак українські захисники відбили атаку та знищили понад 20 окупантів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише «Главком».

За його словами, раніше противник діяв поблизу кордону невеликими групами, вивчаючи ситуацію, однак на початку тижня почав більш активні дії.

«До цього противник з’являвся невеличкими групами поряд кордону, промацуючи обстановку. А на початку цього тижня, накопичивши сили, малими піхотними групами, але в більшій кількості, намагався атакувати позиції прикордонних підрозділів», – зазначив Демченко.

Він додав, що наразі фіксуються спроби ворога розширити зону бойових дій і на сусідні населені пункти – Кругле та Бугруватка.

Також напередодні російські війська намагалися штурмувати позиції прикордонників у напрямку Вовчанські Хутори, однак зазнали втрат і були відбиті.

Коментуючи ситуацію в Грабовське на Сумщині, Демченко повідомив, що ворог перебуває в населеному пункті, але просунутися за його межі наразі не може.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування російських окупаційних військ на фронті сповільнилися наприкінці грудня 2025 року і на початку січня 2026 року.

Це, ймовірно, пов’язано з менш сприятливими зимовими погодними умовами та припиненням спроб досягти довільних термінів наприкінці року.

Теги: окупанти Харківщина кордон

