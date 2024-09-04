Рада ухвалила закон про заборону використання пальмової олії: деталі

Відтепер діятиме заборона на використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №5148, який забороняє використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах та у дитячому харчуванні. Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева.

«Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №5148 «Про внесення змін щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми», - написала Мезенцева.

Відтепер діятиме заборона на:

використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;

використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;

використання гідрогенізованої пальмової олії у кондитерських виробах.

Як повідомляється, за порушення цих норм будуть вводитися штрафні санкції.

У першому читанні законопроєкт було ухвалено ще у вересні 2021 року.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що гідрогенізована пальмова олія підвищує ризик виникнення серцево-судинних та онкозахворювань, зокрема в дітей. Про це повідомляє видання «Час-Дій». Саме тому організація закликає уряди країн виключити пальмову олію зі складу харчової продукції в усьому світі до 2023 року. Дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами. Пальмова олія, її фракції чи маргарини на її основі входять передусім до складу дешевих солодощів, низькоякісних сирів, а також недешевих шоколадних кремів.