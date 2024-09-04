На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби

Львівська ОВА скерує 30 млн грн із обласного бюджету на подолання наслідків удару РФ

5 вересня оголошене на Львівщині Днем жалоби. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Спільними зусиллями відбудуємо усі будинки, медзаклади та школи. Відновимо памʼятки архітектури. Лише людей не повернемо і це страшна трагедія для всієї нашої області. Завтра на Львівщині – День жалоби», – написав Козицький.

Голова ОВА також уточнив, що Львівщина скерує з резервного фонду обласного бюджету 30 млн грн на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову.

«Ми скеруємо з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову», – додав Козицький.

Як повідомлялося, унаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста. Серед них три дитини.

Через атаку РФ у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення в історичному ареалі. Тому Львів буде звертатися до ЮНЕСКО.

Найбільше постраждав будинок на вул. Коновальця, 44, у якому загинуло шестеро людей, а також є ще постраждалі під завалами. Будинок був чиншовою кам'яницею скарбового радника Людвіка Гірша, який збудували у 1911-1912 роках.

Садовий повідомив, що уражені 50 будинків. Більшість – у центрі міста. З шести будинків людей будуть відселяти. У Львові також пошкоджено два медичних заклади та дві школи.

Унаслідок удару безпілотника по житловому кварталу Львова пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості. Про це повідомив начальник управління освіти у Львівській міській раді Андрій Закалюк.

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Унаслідок ранкової атаки у Львові пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості фото: Андрій Закалюк/Facebook

Унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

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Унаслідок російського ранкового обстрілу Львова зазнав ушкоджень храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Також стало відомо, що російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Міноборони країни-агресорки прокоментувало сьогоднішні російські удари по Полтаві та Львову. За версією росіян, у Львові 4 вересня нібито було влучання в оборонні підприємства, де виготовляли та ремонтували комплектуючі авіаційного та ракетного озброєння.