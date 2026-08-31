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У шести областях зафіксовано знеструмлення через атаки РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У шести областях зафіксовано знеструмлення через атаки РФ
Міненерго повідомило про ситуація в енергосистемі України станом на ранок 31 серпня
фото: Микола Калашник/Telegram

Міненерго: Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Міненерго».

Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Харківську області. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. 

«Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00», – наголошує Міненерго.

Також через негоду без електропостачання залишається чотири населених пункти у Чернігівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Нагадаємо, російські окупанти восени та взимку можуть продовжити атакувати українську енергетику, військові об'єкти, оборонно-промисловий комплекс, логістику та автозаправні станції. За даними воєнної розвідки, перелік основних цілей російських атак суттєво не зміниться.

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: Міненерго енергетика війна

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