Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року

В Україні триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів

За минулу добу на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча.

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів атакував, в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Противник 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр, Іллінівка, Плещіївка та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка.

На Олександрівському напрямку

Українські захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське та у бік населених пунктів Вербове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні.