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Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року
В Україні триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів

За минулу добу на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8682 дрони-камікадзе та здійснив 3070 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор здійснив 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 2

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке, Караїчне та Вільча.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 3

Ворог шість разів атакував, в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 4

Противник 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 28 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 6

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр, Іллінівка, Плещіївка та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 9

Українські захисники зупиняли шість ворожих атак в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Калинівське та у бік населених пунктів Вербове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 30 атак поблизу Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 11

Противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2026 року фото 12

Противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1587-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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