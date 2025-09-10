Головна Світ Політика
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Західні розвідувальні служби вважають, що Росія є майстром «гібридної війни», яка неодноразово намагалася випробувати оборонні системи Заходу
фото: RMF FM

Російські державні медіа применшують значення атаки на Польщу

Російське державне телебачення майже не висвітлює атаку безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі. Замість цього російські державні ЗМІ зосереджуються на інших новинах, зокрема на внутрішніх темах, протестах у Франції та атаках Ізраїлю на Катар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав польоти дронів «провокацією Москви», яка, за його словами, поставила його країну найближче до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент, переадресувавши всі питання до Міністерства оборони РФ. Водночас міноборони у своїй заяві повідомило про масовану атаку на військово-промисловий комплекс західної України, але заперечило намір атакувати щось у Польщі. У заяві також стверджувалося, що російські безпілотники, «які нібито перетнули кордон», мали дальність польоту не більше 700 км.

Фокус російських медіа

Перший канал розпочав свої новини із затримання диверсанта, а також репортажу про відбудову на Донбасі. У випуску також були показані репортажі про протести у Франції, удар Ізраїлю по Катару та репортаж про регіональний потяг. Інформація про дрони в Польщі була повністю відсутня. Російський націоналіст Олександр Дугін у зв'язку з цим назвав таку поведінку «дивною».

Водночас деякі інші російські медіа, такі як новинні агентства ТАСС та РІА, а також видання «Коммерсант» та RBK, все ж висвітлювали реакцію Кремля на звинувачення Польщі.

Західні розвідувальні служби вважають, що Росія є майстром «гібридної війни», яка неодноразово намагалася випробувати оборонні системи Заходу. Москва, зі свого боку, заявляє, що Захід веде власну гібридну війну проти Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. 

Раніше, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

