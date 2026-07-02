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«Будинок у вогні». Росіяни знищили квартиру українського режисера (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Будинок у вогні». Росіяни знищили квартиру українського режисера (фото)
Дружина режисера показала наслідки російської атаки
фото: скриншот Ірина Плехова\ Facebook

Квартира режисера повністю згоріла після обстрілу

Російські терористи зруйнували будинок українського режисера Олега Чорного та його дружини, директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плехової під час атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Про це пише «Главком» із посиланням на допис культурної менеджерки у Facebook.

Уночі Ірина Плехова повідомила, що їй із чоловіком вдалося врятуватися, однак після влучання їхній будинок охопила пожежа. Згодом стало відомо, що подружжя втратило квартиру – вона повністю згоріла.

«Будинок у вогні». Росіяни знищили квартиру українського режисера (фото) фото 1
фото:м скриншот Ірина Плехова\ Facebook

«Наш будинок у вогні. Ми знову вибиралися. Ще триває атака. Я не знаю, як можна описати свій стан. Це вже не переляк, не розгубленість, ми нічого не можемо зробити. Олег діставав сусідку з палаючого будинку, я дзвонила під вибухами в усі служби. Я не знаю, що писати. Я вже не знаю, що писати», – висловилася вона.

Росіяни знищили квартиру українського режисера
Росіяни знищили квартиру українського режисера
фото: скриншот Ірина Плехова\Facebook

Дружина режисера пізніше повідомила, що їхньої квартири більше немає, вона згоріла вщент. До свого допису Ірина Плехова додала фото знищеної квартири. На кадрах помітні лише згарище та кімнати, непридатні для життя.

Ірина Плехова і Олег Чорний втратили квартиру через обстріл
Ірина Плехова і Олег Чорний втратили квартиру через обстріл
фото:м скриншот Ірина Плехова\ Facebook

«Квартири у нас більше нема. Додаю світлини нашої квартири, але не вціліли жодні архіви, жодні картини, жодні ікони, жодна книжка, жодні диски... Нічого», – зазначила власниця житла.

8 фото
На весь екран
Квартира режисера Олега Чорного була знищенна росіянами
фото: скриншот Ірина Плехова\Facebook

До слова, мати української ведучої та акторки Тали Калатай опинилася під завалами будинку, зруйнованого росіянами під час атаки на Київ у ніч на 2 липня. Ведуча опублікувала допис, де повідомила, що її маму дістали з-під завалів сусіди. Жінка ховалася від обстрілу в погребі. 

Також повідомлялося, український співак Laud, срібний фіналіст національного відбору на Євробачення-2026, опинився в центрі атаки Києва у ніч на 2 липня. Артист показав наслідки російського терору столиці та свою понівечену квартиру.

Зазначимо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. За даними ДСНС, 13 людей загинули , ще понад 30 – постраждали. На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи. Згодом Київська міська прокуратура повідомила, що кількість загиблих у Києві збільшилась до 18 людей.

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Теги: війна будинок квартира шоубіз ракетна атака

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