231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026

Лінія фронту станом на 26 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські окупанти завдали двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, здійснили 71 авіаудар, скинувши 230 керованих авіабомб, а також використали 4964 дрони-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 1842 обстріли позицій українських військових і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Від початку доби 26 липня на фронті відбулося 231 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу кількість атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де протягом доби зафіксовано 23 штурми. Водночас інтенсивні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Таким чином, сьогодні, 26 липня, Генштаб не виділив окремо жоден напрямок як «найбільш напружений», як це часто робить у своїх зведеннях. Також він не використав формулювання про найгарячішу ділянку фронту.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На цих напрямках наступальних дій російських військ протягом доби не зафіксовано.

Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб і здійснив 58 обстрілів, один із яких був із використанням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські війська дев'ять разів атакували українські позиції поблизу Стариці та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели три штурми у напрямку Куп'янська, Подолів та Курилівки.

Станом на вечір одне бойове зіткнення ще тривало.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Генштаб зафіксував 16 спроб російських військ просунутися вперед у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви та Озерного.

Один бій залишався незавершеним.

На Слов’янському напрямку

Українські військові відбили 20 атак противника біля Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону поблизу Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Українські захисники відбили 16 штурмів біля Костянтинівки та Іллінівки, ще два боєзіткнення тривали.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

На Покровському напрямку російські війська здійснили 23 атаки. Бої точилися в районах Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного, Новоолександрівки та Удачного.

За попередніми даними Генерального штабу, саме на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 36 російських окупантів, ще 18 поранили.

Також Сили оборони знищили одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки противника. Ще дві артилерійські системи та п'ять автомобілів були пошкоджені.

Крім того, українські військові знищили або подавили 224 безпілотники різних типів.

На Олександрівському напрямку

За даними Генерального штабу, наступальних дій російські війська не проводили.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Окупанти здійснили 10 атак у районах Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного.

Два боєзіткнення станом на 22:00 ще тривали.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники успішно відбили одну атаку поблизу Лук'янівського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

За даними Генерального штабу, наступальних дій російські війська не проводили.

На інших напрямках фронту, як зазначили у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін в оперативній обстановці протягом доби не зафіксовано.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та неодноразовим переможцем російських змагань. Військовий РФ загинув 8 липня, а поховають його 27 липня.