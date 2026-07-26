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231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026
Ситуація на фронті 26 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 26 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські окупанти завдали двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, здійснили 71 авіаудар, скинувши 230 керованих авіабомб, а також використали 4964 дрони-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 1842 обстріли позицій українських військових і населених пунктів. 

Новини війни в Україні

Від початку доби 26 липня на фронті відбулося 231 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу кількість атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де протягом доби зафіксовано 23 штурми. Водночас інтенсивні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Таким чином, сьогодні, 26 липня, Генштаб не виділив окремо жоден напрямок як «найбільш напружений», як це часто робить у своїх зведеннях. Також він не використав формулювання про найгарячішу ділянку фронту.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На цих напрямках наступальних дій російських військ протягом доби не зафіксовано.

Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб і здійснив 58 обстрілів, один із яких був із використанням реактивної системи залпового вогню.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Російські війська дев'ять разів атакували українські позиції поблизу Стариці та Охрімівки.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели три штурми у напрямку Куп'янська, Подолів та Курилівки.

Станом на вечір одне бойове зіткнення ще тривало.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Генштаб зафіксував 16 спроб російських військ просунутися вперед у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви та Озерного.

Один бій залишався незавершеним.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські військові відбили 20 атак противника біля Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону поблизу Діброви, Тихонівки та Малинівки.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські захисники відбили 16 штурмів біля Костянтинівки та Іллінівки, ще два боєзіткнення тривали.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

На Покровському напрямку російські війська здійснили 23 атаки. Бої точилися в районах Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Мирного, Василівки, Шевченка, Нового Донбасу, Павлівки, Котлиного, Новогришиного, Новоолександрівки та Удачного.

За попередніми даними Генерального штабу, саме на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 36 російських окупантів, ще 18 поранили.

Також Сили оборони знищили одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки противника. Ще дві артилерійські системи та п'ять автомобілів були пошкоджені.

Крім того, українські військові знищили або подавили 224 безпілотники різних типів.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

За даними Генерального штабу, наступальних дій російські війська не проводили.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Окупанти здійснили 10 атак у районах Тернуватого, Гіркого, Староукраїнки, Цвіткового та Чарівного.

Два боєзіткнення станом на 22:00 ще тривали.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські захисники успішно відбили одну атаку поблизу Лук'янівського.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

За даними Генерального штабу, наступальних дій російські війська не проводили.

231 бойове зіткнення за добу: лінія фронту станом на 26 липня 2026 фото 12

На інших напрямках фронту, як зазначили у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін в оперативній обстановці протягом доби не зафіксовано.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та неодноразовим переможцем російських змагань. Військовий РФ загинув 8 липня, а поховають його 27 липня.

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Теги: окупанти ЗСУ армія Генштаб фронт ракетна атака Покровськ

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