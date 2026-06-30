Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі

Україна уклала новий контракт із німецькою оборонною компанією Rheinmetall на виробництво артилерійських снарядів та порохових зарядів. Боєприпаси виготовлятимуть у Європі, а виробництво вже стартувало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Rheinmetall повідомили, що компанія отримала замовлення від України на суму у кілька мільйонів євро. «Німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла контракт від України на виробництво артилерійських снарядів та порохових зарядів на суму у кілька мільйонів євро», – йдеться в повідомленні компанії.

За даними Reuters, остаточну вартість контракту визначать у другому кварталі 2026 року. Повністю виконати замовлення планують у першому кварталі 2027 року.

Водночас Rheinmetall уже розпочала виробництво боєприпасів на своєму підприємстві в Іспанії. Компанія є одним із найбільших європейських виробників великокаліберних артилерійських боєприпасів і останніми роками активно розширює свої виробничі потужності.

Очікується, що нове замовлення допоможе зміцнити забезпечення українських військових артилерійськими боєприпасами на тлі триваючих бойових дій.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса нещодавно провів зустріч із новим військовим аташе США в Україні, бригадним генералом Алленом Пеппером. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію двосторонньої співпраці.