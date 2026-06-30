Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
Німеччина запустила виробництво нових снарядів для України
фото: Reuters

Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі

Україна уклала новий контракт із німецькою оборонною компанією Rheinmetall на виробництво артилерійських снарядів та порохових зарядів. Боєприпаси виготовлятимуть у Європі, а виробництво вже стартувало. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Rheinmetall повідомили, що компанія отримала замовлення від України на суму у кілька мільйонів євро. «Німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла контракт від України на виробництво артилерійських снарядів та порохових зарядів на суму у кілька мільйонів євро», – йдеться в повідомленні компанії.

За даними Reuters, остаточну вартість контракту визначать у другому кварталі 2026 року. Повністю виконати замовлення планують у першому кварталі 2027 року.

Водночас Rheinmetall уже розпочала виробництво боєприпасів на своєму підприємстві в Іспанії. Компанія є одним із найбільших європейських виробників великокаліберних артилерійських боєприпасів і останніми роками активно розширює свої виробничі потужності.

Очікується, що нове замовлення допоможе зміцнити забезпечення українських військових артилерійськими боєприпасами на тлі триваючих бойових дій.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса нещодавно провів зустріч із новим військовим аташе США в Україні, бригадним генералом Алленом Пеппером. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію двосторонньої співпраці.

Читайте також:

Теги: війна Європа Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ змогли повернути значну частину територій завдяки новій тактиці
Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом
1 червня, 09:55
ЗСУ працюють не в глухій обороні, просочування і міські бої коштують противнику дуже дорого
Битва за Костянтинівку: три сценарії розвитку подій
14 червня, 18:28
Сергій Пашинський отримає вирок за злочин, який стався 12 років тому
Головний зброяр України здався антикорупційним органам Судові хроніки
8 червня, 10:05
Сибіга зауважив, що в РФ вже немає безпечних місць, які могли б уникнути далекосяжних санкцій України
Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
6 червня, 17:33
Канадець вперше побував в українському селі та був щиро вражений тим, що побачив
Канадця шокував побут звичайної української родини у селі
14 червня, 16:15
Олександр Кава входитиме до наглядової ради «Укрзалізниці»
Заступник міністра фінансів посилив наглядову раду «Укрзалізниці»
18 червня, 13:55
До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
19 червня, 14:28
У 2023 році Дмитро Братиця став на захист України
На війні поліг командир механизованої роти з Києва. Згадаймо Дмитра Братицю
13 червня, 09:00
Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня
Вибухи в окупованому Криму, нові домовленості між США та Іраном: головне за ніч 29 червня
Вчора, 05:32

Соціум

Трамп пообіцяв «ощасливити» Туреччину перед самітом НАТО
Трамп пообіцяв «ощасливити» Туреччину перед самітом НАТО
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
Путін вразливий, як ніколи раніше. Британські аналітики пояснили, що відбувається у Кремлі
Путін вразливий, як ніколи раніше. Британські аналітики пояснили, що відбувається у Кремлі
Момент удару по російському заводу у Волгограді потрапив на відео
Момент удару по російському заводу у Волгограді потрапив на відео
Найбільший зберігач активів РФ подав до суду на Центробанк Росії
Найбільший зберігач активів РФ подав до суду на Центробанк Росії
У Росії пенсіонер помер у черзі за бензином
У Росії пенсіонер помер у черзі за бензином

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua