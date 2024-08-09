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На Донеччині комендантська година діятиме по-новому: коли та яких населених пунктів стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Донеччині комендантська година діятиме по-новому: коли та яких населених пунктів стосується
У населених пунктах Донеччини, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година буде діяти з 21:00 до 05:00
фото: depositphotos

«Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей», – очільник Донецької ОВА

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав сьогодні очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, – з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, – з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

«Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!», – зазначив Вадим Філашкін.

Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що на Донеччині пройде про примусова евакуація дітей із трьох населених пунктів через безпекову ситуацію в регіоні. Зазначається, що евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт.

Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. 

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Теги: комендантська година Україна українці війна Донецьк Донеччина

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