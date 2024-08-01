Румунія знайшла нові уламки «Шахедів» на своїй території

Нові уламки було знайдено неподалік села Чаталкіой, що розташоване в окрузі Тулча неподалік від українського кордону

Поблизу українського кордону, Румунія знову виявила уламки російського безпілотника Shahed, який Російська Федерація атакувала Україну минулого тижня. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Упродовж останніх кількох днів група фахівців вела польові пошуки можливих фрагментів безпілотників, які могли впасти минулого тижня на румунському березі Дунаю.

Зокрема, нові уламки знайшли неподалік села Чаталкіой, що розташоване в окрузі Тулча неподалік від українського кордону.

Фахівці також розслідували версію падіння уламків «Шахедів» поблизу сіл Нікуліцел і Кілія-Веке, однак ця інформація не підтвердилася.

Як зазначає пресслужба Міноборони виявлені уламки російських дронів, перебувають за межами населених пунктів, люди або інфраструктура не постраждали.

Нагадаємо, Румунія заявила, що не має можливості збивати російські безпілотники над Україною.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня Міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною. Також уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога.

До слова, Польща також не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Раніше стало відомо, що Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Раніше у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки заявляли, що не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.