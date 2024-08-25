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Росіяни просунулися біля Торецька й Покровська. Огляд ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни просунулися біля Торецька й Покровська. Огляд ISW
Окупанти дійшли до східних околиць Торецька
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські «воєнкори» заявили, що путінські війська нібито захопили Новогродівську міськраду

Сили оборони України під час контрнаступальних дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове–Кремінна. Тим часом російські загарбники просунулися поблизу Торецька та Покровська. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, свідчать, що окупанти дійшли до східних околиць міста.

Загарбники наступали під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня. Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, свідчать, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

Російські «воєнкори» вчора заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.

Крім того, 23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

Раніше, 23 серпня, аналітики Deep State повідомили, що російські сили продовжують розвивати тактичний успіх у районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки. Там тривають важкі бої. 

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Теги: війна Донеччина фронт

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