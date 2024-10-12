Корупція в системі ВЛК: скільки проваджень було відкрито цього року

31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень

Будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави

Від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ після проведення спільної з СБУ зустрічі із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам.

За даними СБУ, у межах відкритих цього року проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Корупційні злочини, вчинені представниками військо-лікарських комісій, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

У командуванні Медичних сил ЗСУ наголосили, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави, насамперед – її обороноздатності.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Також «Слуга народу» запустила процедуру імперативного мандата щодо керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.