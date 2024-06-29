Кулеба із представником Китаю обговорили відновлення миру в Україні

Кулеба обговорив питання війни із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини країн у двосторонньому контексті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення миру в Україні. Обговорення відбулося на полях Дубровницького форуму в Хорватії.

«Я поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права», – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини країн у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що раніше Кулеба заявив, що перемогою України у війні з Росією вважатиметься не лише досягнення миру та деокупація всіх наших територій, а й створення реальності, у якій нова агресія стане неможливою.