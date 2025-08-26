Головна Світ Політика
Чи може Росія налагодити масове виробництво «Орєшніка»: відповідь експерта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін заявив про серійне виробнитцтво «Орєшніка»
колаж: glavcom.ua

Ракета базується на старих розробках, а її виробництво гальмує брак компонентів

Попри гучні заяви Москви, Росія навряд чи запустить масове виробництво ракет «Орєшнік». Таку заяву зробив військовий аналітик Віктор Кевлюк, йдеться у публікації «Главкома» «Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?».

За словами експерта, у росіян серйозні проблеми з виробництвом ракет, вони досі не відновили довоєнних запасів. «Причини – брак компонентів і дефіцит кваліфікованих кадрів. Тому навряд чи росіяни почнуть складати по декілька ракет щодня», – наголосив Кевлюк.

Військовий аналітик також звернув увагу, що комплекс «Орєшнік» не є принципово новою розробкою. Ракета ймовірно базується на старій міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 «Рубіж», з якої «прибрали» одну зі ступенів. Деякі деталі, виявлені після удару по Дніпру, належали ракетному комплексу «Булава».

«Тобто росіяни фактично збирали нову зброю з компонентів, що залишилися», – зазначає експерт.

Уламки «Орєшніка», в яких знайшли компоненти з інших російських ракет
Уламки «Орєшніка», в яких знайшли компоненти з інших російських ракет
фото: AP/Evgeniy Maloletka

Нагадуємо, у серпні 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що  Росія виготовила перший серійний «Орєшнік». За його словами, ракета нібито надійшла у військо. Також глава країни-агресорки очікує, що питання постачання «Орєшніка» до Білорусі буде вирішено до кінця року, оскільки зараз «обирається місце розміщення».

Відомо, що 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Теги: російська ракета путін росія

