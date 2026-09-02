Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian

Від атак на мости та колії російські війська перейшли до системного ураження локомотивів, депо та іншої інфраструктури

Росія посилює атаки на українську залізницю, намагаючись порушити пасажирські перевезення, військову логістику та роботу економіки. Британське видання The Guardian називає це новою фазою російської кампанії проти залізничної мережі України, передає «Главком».

За даними видання, від початку 2026 року російські війська атакували українську залізничну мережу понад 1500 разів. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Унаслідок ударів пошкоджено сотні вагонів і локомотивів, а серед залізничників є загиблі та поранені.

Однією з наймасштабніших останніх атак став удар по Києву та області 1 вересня. Балістична ракета влучила в локомотивне депо та пошкодила інші об'єкти залізничної інфраструктури. Загинули шестеро працівників «Укрзалізниці».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 58 залізничників, ще 318 отримали поранення.

Росія змінила цілі

Сергій Лещенко, член наглядової ради «Укрзалізниці», розповів Guardian, що на початку повномасштабної війни російські війська переважно атакували залізничні мости. Згодом під ударами опинилися колії та електропідстанції.

Цього року, за його словами, російська армія перейшла до прямих атак на цивільні локомотиви. Така тактика становить додаткову небезпеку для залізничників і пасажирів, особливо з огляду на обмежені можливості української протиповітряної оборони.

Лещенко назвав залізницю «хребтом української економіки». Вона залишається основною транспортною артерією країни, забезпечуючи пасажирські перевезення, військову та промислову логістику.

Українська залізнична мережа є третьою за протяжністю в Європі. Її довжина становить близько 24 тис. кілометрів. Щотижня потягами користуються приблизно 600 тис. пасажирів, а в системі «Укрзалізниці» працюють близько 170 тис. людей.

Потяги змушені зупинятися через дрони

Російські атаки впливають не лише на роботу інфраструктури, а й безпосередньо на пасажирські перевезення.

За словами Лещенка, якщо безпілотник наближається до потяга на відстань менш ніж 50 кілометрів, рух можуть зупинити, а пасажирів – евакуювати до моменту завершення загрози.

Через атаки деякі потяги затримуються на 12–15 годин. Люди змушені залишати вагони та шукати укриття.

Після однієї з атак журналістка Тетяна Заєць розповіла, що пасажирам довелося близько двох годин ховатися під вантажним вагоном. В одному з вагонів перебували діти, яких повертали після лікування.

Подібний випадок стався з потягом в Одеській області. Пасажир Андрій розповів «Суспільному», що після атаки безпілотника людей висадили з потяга, а поруч лунали вибухи та виникла пожежа. У потязі перебували близько 600 людей, серед них 15 дітей.

Наслідки російських ударів виходять за межі затримок для пасажирів. За словами Лещенка, пошкодження залізничної інфраструктури вже впливають на експорт зерна з українських портів Чорного моря.

Він наголосив, що за умови постійних атак по території України залізниця також залишається однією з основних цілей російської армії.