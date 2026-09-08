Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників

За минулу добу на фронті зафіксовано 244 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8495 дронів-камікадзе та здійснили 2508 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано сім штурмових дій противника. Агресор здійснив 107 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з них – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки, Радьківки.

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції чотири рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп’янська і Глушківки.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив дві наступальні дії в районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники проводили одну атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямках Олексієво-Дружківки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку

39 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Водянське, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новогришине, Добропілля, Матяшеве, Мирне, Котлине, Новомиколаївка, Біляківка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Різдвянка та Копані.

На Оріхівському напрямку

Захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в напрямку населеного пункту Павлівка.

Нагадаємо, триває 1658-й день повномасштабної війни в Україні.