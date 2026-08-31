РФ вдарила по промисловому підприємству у Кривому Розі: постраждали люди

Медики надають постраждалим необхідну допомогу

Сьогодні, 31 серпня, російська терористична армія завдала удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Зазначається, що унаслідок атаки зайнялася пожежа.

Зокрема, за даними влади, постраждали двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині. Виникла пожежа, яка рятувальники ліквідували.

Також у Київській області внаслідок ворожих атак поранення отримали п’ятеро цивільних осіб. Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору регіону.