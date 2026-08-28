Росіяни створили добровольчі патрулі, щоб не дати забирати чоловіків на фронт

За словами однієї з учасниць, до патрулів уже приєдналися близько 250 людей

У російському селищі Башмаково Пензенської області місцеві жителі створили добровольчі патрулі, які цілодобово стежать за вулицями, щоб не допустити примусового відправлення чоловіків на війну проти України. Про це пише «Главком» з посиланням на репортаж «Радіо Свобода».

За словами місцевих жителів, останнім часом у селищі почастішали випадки, коли чоловіків намагаються забрати до військкоматів, використовуючи погрози, обман або силу.

Зокрема, 23 липня до будинку працівника охоронної компанії Сергія Теплякова прийшли двоє чоловіків у цивільному. Вони представилися поліцейськими та вимагали показати паспорт. Коли чоловік зателефонував до справжньої поліції, незнайомці розлютилися, схопили його та намагалися посадити в автомобіль. Відпустили Теплякова лише після того, як приїхав його син і почав знімати ситуацію на відео.

Наступного дня інший житель Башмаково Олексій Денисенко працював на громадських роботах, коли двоє чоловіків забрали його до автомобіля. Йому заявили, що буде «гірше», якщо він відмовиться поїхати до районної адміністрації. Його сестра згодом перехопила автомобіль на дорозі та домоглася звільнення чоловіка.

Після цих випадків місцеві жителі почали організовувати патрулі. Волонтери координуються через групу у соцмережі VK та чергують на вулицях цілодобово. За словами однієї з учасниць, до патрулів уже приєдналися близько 250 людей.

Місцеві жителі стверджують, що після створення патрулів їм вдалося не допустити вивезення щонайменше п'ятьох-шестьох чоловіків. За їхніми словами, у деяких випадках використовували автомобілі місцевих органів влади. Водночас ці твердження не вдалося незалежно підтвердити, а голова адміністрації Башмаковського району на запит Радіо Свобода не відповіла.

За даними видання, щонайменше двох інших чоловіків із Башмаково після затримання доставили до центру комплектування в Пензі та, за словами місцевих жителів, тиснули на них, щоб вони підписали контракти на службу в армії РФ. Один із них, за твердженням очевидців, отримував погрози кримінального переслідування через борги.

Подібні повідомлення надходять і з інших регіонів Росії. За даними «Радіо Свобода» , російська влада дедалі активніше використовує фінансові стимули, тиск, обман і рейди для поповнення армії. Водночас Кремль намагається уникати оголошення нової масштабної мобілізації, яка може мати політичні наслідки напередодні парламентських виборів 18-20 вересня.

Варто нагадати, що російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати загалом до 600 тис. осіб цього та наступного року.