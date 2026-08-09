Росія масовано атакувала Одещину: деталі від ОВА

Постраждали щонайменше восьмеро людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши кілька десятків ракет і безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Крім того, внаслідок атаки згоріли та були пошкоджені автомобілі місцевих жителів.

За словами Кіпера, внаслідок російського удару постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них медики оцінюють як середньої тяжкості. Більшість потерпілих отримали осколкові поранення.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці документують наслідки російської атаки та фіксують воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

За даними ДСНС, у центрі міста загорівся чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 тис. кв. м. За іншою адресою вогонь охопив два приватні житлові будинки.

Нагадаємо, вночі 9 серпня Одеса та навколишні території зазнали масованої комбінованої атаки – ворог одночасно застосував понад 30 дронів, балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Бандероль» та, ймовірно, протикорабельні «Онікс». Ворог бив по підстанціях та інших наразі не встановлених цілях, унаслідок чого в кількох районах міста стався збій електропостачання.



Нагадаємо, 7 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено одеський стадіон «Чорноморець». Наступного дня на арені мав відбутися матч другого туру Української Прем'єр-ліги між «Чорноморцем» та «Колосом». Після огляду пошкоджень керівництво стадіону ухвалило рішення перенести гру.