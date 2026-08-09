Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Одещину: деталі від ОВА

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Одещину: деталі від ОВА
Наслідки російської атаки по Одесі
фото: Одеська ОВА

Постраждали щонайменше восьмеро людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши кілька десятків ракет і безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Крім того, внаслідок атаки згоріли та були пошкоджені автомобілі місцевих жителів.

За словами Кіпера, внаслідок російського удару постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них медики оцінюють як середньої тяжкості. Більшість потерпілих отримали осколкові поранення.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Правоохоронці документують наслідки російської атаки та фіксують воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

За даними ДСНС, у центрі міста загорівся чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 тис. кв. м. За іншою адресою вогонь охопив два приватні житлові будинки.

Нагадаємо, вночі 9 серпня Одеса та навколишні території зазнали масованої комбінованої атаки – ворог одночасно застосував понад 30 дронів, балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Бандероль» та, ймовірно, протикорабельні «Онікс». Ворог бив по підстанціях та інших наразі не встановлених цілях, унаслідок чого в кількох районах міста стався збій електропостачання.

Нагадаємо, 7 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено одеський стадіон «Чорноморець». Наступного дня на арені мав відбутися матч другого туру Української Прем'єр-ліги між «Чорноморцем» та «Колосом». Після огляду пошкоджень керівництво стадіону ухвалило рішення перенести гру.

Читайте також:

Теги: поранення Одещина обстріл Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 липня
233 бої за добу: лінія фронту станом на 9 липня 2026
9 липня, 22:20
Кадри з відео ДСНС нагадали українцям Марс
Рятувальниця ДСНС підкорила мережу трендовим танцем (відео)
16 липня, 18:06
Над містом здійнявся дим
РФ атакувала Одесу: пошкоджено лікарню, коледж, є постраждалі
31 липня, 12:43
Наслідки російських ударів по Україні
Росія вночі запустила по Україні 147 дронів: скільки збила ППО
7 серпня, 09:12
Рятувальники працюють на місці російського удару по одному з логістичних хабів у Києві
Після атак Росії український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складів – Forbes
6 серпня, 17:58
Тарас Козуб зіграв на лірі в центрі Києва
Ветеран підкорив мережу грою на лірі за допомогою протезу (відео)
4 серпня, 15:54
Генштаб повідомив про 193 боєзіткнення на фронті за останню добу
193 боєзіткнення та тисячі дронів: лінія фронту станом на 18 липня 2026
18 липня, 22:27
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки
23 липня, 07:30
До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки
Наслідки російського обстрілу у Києві ліквідовано. Вдалося врятувати 105 людей
1 серпня, 18:59

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua