Клуб Patriot відкривається для України. Що це означає

Тепер Україна стає третьою в цьому клубі – і першою країною, яка воює

Нещодавно я писав, що Україна змінила жанр розмови зі США: не просити ракети, а пропонувати виробництво. В Анкарі на цю пропозицію прийшла відповідь. «Ми дамо їм право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити» – це Трамп на зустрічі із Зеленським, і щоб оцінити вагу цих слів, потрібен контекст, який рідко потрапляє в заголовки.

Сьогодні ліцензії на виробництво Patriot мають дві країни світу – Німеччина та Японія. Японський досвід водночас надихає і протвережує: виробництво на потужностях Mitsubishi дає лише кілька десятків ракет на рік. Німецька ліцензія – зовсім свіжа, і Україна вже законтрактувала у німців велику партію ракет, чудово розуміючи, що черга буде довгою.

Тепер Україна стає третьою в цьому клубі – і першою країною, яка воює. Рішення ухвалюється в момент, коли ракети PAC-3 – найдефіцитніший боєприпас планети: темпи їх витрат в Україні та на Близькому Сході давно випереджають виробничі можливості, і в цій черзі стоять усі, включно з самими американцями.

Тепер чесний календар, без якого ця теза перетворюється на пропаганду. Оголошена ліцензія – поки що політична обіцянка, а не підписана угода: Трамп сам зізнався, що компанії-виробники про рішення ще не поінформовані. Обсяг не розкритий – ідеться, найімовірніше, про ракети-перехоплювачі, а не пускові установки чи радари.

І навіть за найкращого сценарію фізика невблаганна: щонайменше рік на створення виробничого майданчика плюс виробничий цикл близько двох років – перші ракети українського виробництва реалістично зʼявляться ближче до кінця десятиліття. Раніше прийде інше: уже законтрактовані американські PAC-3 Україна має отримати значно швидше, і саме вони, а не ліцензія, закриватимуть найближчі зими.

То навіщо тоді ліцензія, якщо вона не про завтрашню ніч над Києвом? Саме тому, що вона не про завтрашню ніч. Вона про злам структурної залежності. Три роки український захист неба тримається на чужих рішеннях: на тому, чи проголосує чийсь парламент, чи знайдеться вільна партія на чиємусь складі, чи не заберуть обіцяне на інший театр.

Кожна масована атака перетворювалася на дипломатичний марафон – листи, дзвінки, прохання позичити зі складів. Власне виробництво найдефіцитнішого боєприпасу світу – це вихід із цього кола.

Не миттєвий, але незворотний: технології, передані один раз, назад не забирають. І це та сама логіка, яка вже спрацювала з артилерійськими снарядами за норвезькою ліцензією та з дроновими угодами: постачання закінчуються, виробництво залишається.

Що з цього Україні. Хто вимірює це рішення тижнями – вимірює не тим інструментом. Ліцензія – це не ракета завтра, це виробнича суверенність назавжди.

Найближчі місяці покажуть головне: чи перетвориться обіцянка з пресконференції на підписаний документ з конкретним переліком того, що саме і де вироблятиметься. Ось за цим і варто стежити – спокійно, без ейфорії і без знецінення.