Бензиновий колапс у Росії. Зеленський назвав це «історичним анекдотом»

Зеленський іронічно зауважив, що перший президент Росії Борис Єльцин обрав би собі іншого наступника, якби знав, чим обернеться для країни правління Путіна

Якщо би Єльцин знав, до чого доведе Путін Росію, він обрав би іншого наступника, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже завдала настільки серйозного удару по паливній сфері Росії, що тепер країна-агресорка, яка традиційно експортувала енергоносії, змушена нарощувати їх імпорт. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання, чи може Україна дипломатичними або іншими засобами завадити постачанню пального до Росії з Індії, Китаю, Казахстану та Білорусі, Зеленський відповів: сама постановка такого питання є «історичним анекдотом».

«Така країна, як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального. Тому Україна вже завадила (Росії – «Главком»). Ми вже це зробили», – наголосив президень.

Зеленський також іронічно зауважив, що перший президент Росії Борис Єльцин навряд чи очікував такого розвитку подій.

«Я думаю, що якщо би Єльцин знав, що через понад 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама вирішила розв'язати війну, то обрав би іншого наступника», – сказав глава держави.

Нагадаємо, паливна криза в Росії загострилася після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Через пошкодження низки НПЗ російська влада вже заборонила експорт дизельного пального, перенесла ремонти заводів, почала імпорт окремих нафтопродуктів та запровадила обмеження на продаж бензину в окремих регіонах.

До слова, Казахстан запровадив нові обмеження на перетин державного кордону автомобілями, щоб запобігти незаконному вивезенню пального. Відтепер транспортні засоби зможуть перетинати кордон лише один раз на добу.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів спеціальну нараду, присвячену ситуації з дефіцитом пального в країні. Під час засідання він визнав наявність труднощів і доручив уряду прискорити заходи для стабілізації ситуації