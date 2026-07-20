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Генштаб: Сили оборони уразили три російські танкери та залізничний міст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб: Сили оборони уразили три російські танкери та залізничний міст
фото: Генштаб ЗСУ

Уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», а також РЛС «Небо-У», «Каста-2Е2» і «Гамма-С1М»

У ніч на 20 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів.

Серед уражених цілей – три танкери в акваторії Чорного моря, залізничний міст через річку Кальміус, а також засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено три танкери, які Росія використовує для транспортування нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах своїх збройних сил.

Також українські військові завдали удару по залізничному мосту через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки Донецької області. За інформацією Генштабу, окупанти використовували його для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

Крім того, уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», а також РЛС «Небо-У», «Каста-2Е2» і «Гамма-С1М», що входять до системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Окремо Генштаб повідомив про ураження пунктів управління безпілотниками в районах Білої Берізки Брянської області, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області.

Також під удар потрапили райони зосередження живої сили окупантів поблизу Багатиря та Новоукраїнки на Донеччині.

Теги: окупанти Генштаб військові

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