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На Житомирщині атака РФ пошкодила підприємство з німецьким капіталом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Житомирщині атака РФ пошкодила підприємство з німецьким капіталом
Ворог знову атакував територію Житомирської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок нічної атаки постраждали троє людей, одну з них госпіталізували з опіками

У ніч проти 9 серпня російські війська знову атакували Житомирську область. Унаслідок ударів зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. Уламки впали на житлові та господарські споруди. За попередніми даними, постраждали троє людей. Одного з потерпілих госпіталізували з опіками, ще у двох медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки. Інформація про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюється.

Згодом у Житомирській міській раді уточнили, що ворожого удару зазнала територія Житомирської громади. Там підтвердили пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, приватного підприємства та житлової забудови.

Це вже не перший випадок, коли внаслідок російських атак зазнають пошкоджень активи німецьких компаній в Україні. 5 серпня було повністю зруйновано склад виробника мастильних матеріалів Liqui Moly, а в Чорному морі поблизу Одеси кілька ударів отримав балкер Emil, який належить судноплавній компанії з Гамбурга.

Унаслідок атаки на судні вийшли з ладу кілька технічних систем, воно втратило здатність маневрувати, а на борту виникла пожежа. Екіпаж розпочав евакуацію, однак навіть після цього атака не припинилася. Коли моряки залишали балкер, по ньому вдарив ще один російський безпілотник.

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Теги: Житомир обстріл Німеччина поранення Віталій Бунечко

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