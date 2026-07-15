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Сили безпілотних систем знищили російський вертоліт Мі-28 (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили безпілотних систем знищили російський вертоліт Мі-28 (відео)
Російський гелікоптер був атакований військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» поблизу населеного пункту Вязове на Білгородщині
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту», – повідомив Бровді, опублікувавши кадри ураження

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області РФ. Відео атаки оприлюднив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, пише «Главком».

Російський гелікоптер був атакований військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» поблизу населеного пункту Вязове на Білгородщині.

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«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту», – повідомив Бровді, опублікувавши кадри ураження.

Мі-28, відомий під назвою «Нічний мисливець», є одним із основних ударних вертольотів російської армії. Він призначений для знищення бронетехніки, укріплень, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей. Вертоліт оснащений комплексом нічного бачення, що дозволяє виконувати бойові завдання у темний час доби. За класифікацією НАТО Мі-28 має позначення Havoc («Спустошувач»). Військові експерти неодноразово називали цей вертоліт одним із найнебезпечніших для українських Сил оборони через його можливості діяти вночі та застосовувати широкий спектр озброєння.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 липня 2026 року.

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Теги: росія вертоліт гелікоптер Білгород

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