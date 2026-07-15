Сили безпілотних систем знищили російський вертоліт Мі-28 (відео)
«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту», – повідомив Бровді, опублікувавши кадри ураження
Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області РФ. Відео атаки оприлюднив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, пише «Главком».
Російський гелікоптер був атакований військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» поблизу населеного пункту Вязове на Білгородщині.
«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту», – повідомив Бровді, опублікувавши кадри ураження.
До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 липня 2026 року.
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