Сили безпілотних систем знищили російський вертоліт Мі-28 (відео)

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області РФ. Відео атаки оприлюднив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, пише «Главком».

Російський гелікоптер був атакований військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» поблизу населеного пункту Вязове на Білгородщині.

«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту», – повідомив Бровді, опублікувавши кадри ураження.

Мі-28, відомий під назвою «Нічний мисливець», є одним із основних ударних вертольотів російської армії. Він призначений для знищення бронетехніки, укріплень, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей. Вертоліт оснащений комплексом нічного бачення, що дозволяє виконувати бойові завдання у темний час доби. За класифікацією НАТО Мі-28 має позначення Havoc («Спустошувач»). Військові експерти неодноразово називали цей вертоліт одним із найнебезпечніших для українських Сил оборони через його можливості діяти вночі та застосовувати широкий спектр озброєння.