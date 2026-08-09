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Рятувальники і влада показали наслідки масованого удару по Одесі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рятувальники і влада показали наслідки масованого удару по Одесі
фото: мерія Одеси

Руйнування зафіксовано у кількох районах міста, зокрема в історичній частині

У ніч проти 9 серпня Росія завдала масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки у кількох районах міста сталися пожежі та численні руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС та заступника Одеського міського голови Олексія Ботезата.

За даними рятувальників, у центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі. Пожежу ліквідували на площі 1 тис. кв. м. За іншою адресою внаслідок російського удару загорілися два приватні житлові будинки. Усі пожежі, спричинені атакою, вже ліквідовано.

Рятувальники оприлюднили кадри з місць влучань. На фото видно пошкоджені житлові будинки, понівечені вогнем автомобілі та наслідки масштабних пожеж.

10 фото
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Після удару Одесу охопили пожежі
ДСНС, мерія Одеси

В Одеській міській раді уточнили, що пошкодження зафіксовано у кількох районах міста, зокрема в його історичній частині. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, будівлю готелю та припаркований транспорт.

За словами Ботезата, шестеро постраждалих були госпіталізовані до міських лікарень у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу. Водночас ДСНС повідомляє щонайменше про вісьмох постраждалих унаслідок російського удару.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку на Україну. Основним напрямком удару стала Одеська область, по якій противник застосував балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети. Сили ППО збили або подавили 174 ворожі безпілотники та п'ять баражуючих боєприпасів «Бандероль»

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Теги: Одеса Одещина обстріл рятувальники ДСНС поранення

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