У Геленджику пролунали сильні вибухи, над містом здіймається дим

На російському курорті увімкнули сирени та закрили пляжі через небезпеку БпЛА

У російському Геленджику Краснодарського краю вранці 8 серпня пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, а згодом оголосила безпілотну небезпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви мера міста Олексія Богодістова.

О 9:46 Богодістов заявив, що гучні звуки в Геленджику пов'язані з роботою ППО. За його словами, тоді російські військові нібито відбивали атаку на сусіднє місто, а самому Геленджику «нічого не загрожує».

Однак уже об 11:02 місцева влада оголосила у Геленджику небезпеку атаки безпілотників. У місті ввімкнули сирени, а жителів закликали перейти до укриттів і залишатися там до офіційного повідомлення про відбій загрози. Людям, які перебувають на вулиці, рекомендували сховатися у підвалах, на цокольних поверхах або в приміщеннях без вікон.

Вибухи пролунали у місті близько 13:00. Місцеві жителі опублікували кадри сильного задимлення. На оприлюднених фотографіях видно густий стовп сірого диму, який здіймається над однією з ділянок міста та помітний з узбережжя Геленджицької бухти.

Геленджик після атаки БпЛА, вид з бухти фото: Exilnova+

Також у мережі з'явилося фото суховантажу поблизу Геленджика, над яким видно дим. Автори Telegram-каналу Supernova+ стверджують, що судно було уражене.

Крім цього, вони пишуть про пожежу у районі ймовірного розташування російської ППО – раніше з цієї місцевості нібито неодноразово фіксували пуски ракет.

Наслідки удару по Геледжику фото: Supernova+

Офіційного інформації про можливі влучання або наслідки атаки наразі немає.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) оприлюднив відео роботи українського дрона поблизу російського Геленджика. На цих кадрах видно, як три керовані ракети російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» не змогли уразити дрон, після чого той атакував судно тіньового флоту РФ.