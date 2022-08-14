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Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм
Збройні сили відбили низку штормів окупантів на сході
фото з відкритих джерел

Найактивніше ворог штурмує позиції наших захисників на сході

Українські бійці стримують ворога на всіх напрямках. Найтяжчою залишається ситуація на сході, де Збройні сили відбили низку штормів окупантів. Про це свідчать дані на порталі Liveuamap.

Карти свідчать, що противник намагався прорвати оборону ЗСУ у районі Долини на Слов’янському напрямку, втім наші захисники відбили безглузду спробу ворога.

На Краматорському напрямку рашисти спробували вести розвідку боєм у районі Серебрянки, але втекли після вогневої поразки.Тим часом районі Івано-Даріївки бої продовжуються.

Разом з тим на Бахмутському напрямку окупанти намагалися також вести розвідки боєм біля Соледара, але зазнали поразки та втекли. Також росіяни вели наступальні дії у районі Зайцевого, але безрезультатно. Бої продовжуються.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог намагався штурмувати на за напрямками Красногорівки та Пєсков, але без успіху. Тривають бої у районі Первомайського.

Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм фото 1

На Харківському напрямку противник намагався провести розвідку боєм в районі Питомника, але зазнав втрат та втік.

Крім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти зробили спробу ведення розвідки боєм у районі населеного пункту Пречистівка, після поразки втекли.

Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм фото 2

Нагадаємо, Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку.

Водночас британська розвідка вважає, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.

Між іншим, загиблих росіян в Україні знову побільшало. Станом на 14 серпня наші захисники ліквідували вже 43550 ворогів.

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Теги: війна фронт

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