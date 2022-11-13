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«Каждый день груз-200, груз-300»: окупант скаржиться, що їх постійно намагаються вбити

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Каждый день груз-200, груз-300»: окупант скаржиться, що їх постійно намагаються вбити
ЗСУ насипають окупантам
фото з відкритих джерел

Загарбників накривають мінометами

На Херсонщині окупант-танкіст із позивним «Турист» розповідає про великі втрати техніки і постійне вогневе ураження від ЗСУ. Про це йдеться у черговому перехопленні, оприлюдненому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

«Каждый день груз-200, груз-300… нас тут всего 2 экипажа… остальные восьмидесятки (танки т-80) 12 танчиков наши – расп*здошили», – скаржиться рашист.

Окупант також скиглить, що їх щодня намагаються вбити – накривають мінометами, а над позиціями літають дрони.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 80 860 рашистів.

Раніше повідомлялося, що, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

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Теги: Бахмут втрати рашист танки Торецьк

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