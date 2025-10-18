Головна Країна Події в Україні
Росія вперше завдала удару реактивним КАБом по місту Лозова на Харківщині: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія вперше завдала удару реактивним КАБом по місту Лозова на Харківщині: є поранені
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки
фото: ДСНС Харківщини

Реактивний КАБ пролетів 130 км і вдарив по Лозовій. У прокуратурі наголосили, що це перший випадок застосування керованої авіабомби по місту

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська здійснили удар по житловому сектору Лозової на Харківщині. Наслідки повідомляє ДСНС та місцева влада, пише «Главком».

Повідомляється, що близько 17:30 окупанти вдарили по населеному пункту. Внаслідок вибуху на території приватного домоволодіння виникла пожежа, яка охопила житловий будинок площею 80 м².

У прокуратурі повідомили, що по місту було завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ), випущеною з тимчасово окупованої території України.

«По місту Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації – УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждали шість осіб, серед яких 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки, а також 39-річний чоловік. Дві жінки – 47 та 77 років, отримали вибухові травми і були госпіталізовані. Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу на місці.

У результаті атаки також були пошкоджені 11 приватних будинків. На місці працюють підрозділи ДСНС та медичні бригади, які займаються ліквідацією наслідків та наданням допомоги постраждалим.

Як відомо, у серпні місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. 

Теги: пожежа Харківщина

