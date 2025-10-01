Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі
Окупанти атакували Харків
фото: Харківська ОДА

Підрозділи ДСНС і медичні служби активно працюють на місцях влучань

У ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.

Пожежі також спалахнули на території гаражного кооперативу. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок влучань. Серед постраждалих внаслідок ударів КАБів по Харкову –80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичних закладів.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих продовжує зростати. Відновлення та ліквідація наслідків ударів тривають.

Підрозділи ДСНС і медичні служби активно працюють на місцях влучань, а також займаються гасінням вогню і наданню допомоги постраждалим.

До слова,  російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував російські удари по Україні. Він запевнив, що Україна відповість Росії на її удари та додав, що українські захисники продовжать нищити російську логістику та паливну інфраструктуру.

Теги: Харків пожежа обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09
У Луганську пожежа на нафтобазі розростається
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
Уражено Ново-Уфимський НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
13 вересня, 16:58
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
У Росії горить НПЗ
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
26 вересня, 04:09
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
За словами голови КМВА, на місці працюють фахівці, які займаються знешкодженням боєприпасу. Ілюстративне фото
Після обстрілу у Києві виявлено нерозірваний російський дрон
19 вересня, 08:52
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Вчора, 14:36

Події в Україні

Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі
Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі
Окупанти атакували Харків: є постраждалі
Окупанти атакували Харків: є постраждалі
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння пожежі
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua