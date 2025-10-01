Атака на Харків: є поранені, виникли пожежі

Підрозділи ДСНС і медичні служби активно працюють на місцях влучань

У ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.

Пожежі також спалахнули на території гаражного кооперативу. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок влучань. Серед постраждалих внаслідок ударів КАБів по Харкову –80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Їх госпіталізували до медичних закладів.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих продовжує зростати. Відновлення та ліквідація наслідків ударів тривають.

До слова, російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував російські удари по Україні. Він запевнив, що Україна відповість Росії на її удари та додав, що українські захисники продовжать нищити російську логістику та паливну інфраструктуру.