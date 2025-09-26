Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня

У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів

Зеленський: Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні

Президент провів військову нараду, Сійярто висунув претензії до Зеленського, РФ вдарила по Харкову. «Главком» склав добірку новин 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент провів військову нараду

Сьогодні, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду. «Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса. Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції», – йдеться у заяві.

Сійярто висунув претензії до Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони.

РФ вдарила по Харкову

Удень 26 вересня росіяни завдали удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. «Влучання зафіксовано у дах: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними постраждало чотири жінки. Пожежі не було», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ

Головком ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію Deep Strike, завдаючи ударів далекобійними дронами по військових та промислових об'єктах у тилу Росії. За неповні два місяці українські безпілотники уразили 85 важливих цілей на російській території.

Згідно з заявою Олександра Сирського, з 85 уражених об’єктів 33 цілі – військові об'єкти (військові бази, склади боєприпасів, авіація). Решта цілей – об’єкти військово-промислового комплексу (ВПК), включно із заводами з виготовлення дронів, ракет та ракетного палива.

Наглядова рада «Укренерго» звільнила все керівництво компанії

Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Віталія Зайченка, а також усього складу правління, окрім одного члена – Олексія Брехта, якого призначено виконувачем обов’язків. У Міністерстві енергетики вже анонсували проведення термінової наради з наглядовою радою у зв’язку з ситуацією.