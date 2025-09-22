Головна Країна Події в Україні
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На території навчального закладу зафіксовано влучання
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано численні пошкодження цивільних об’єктів

У ніч на 22 вересня Російська Федерація завдала серії ударів по Сумах. Травмовано людину, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті промисловості. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

фото: dsns.gov.ua/ДСНС
У ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Ще одне влучання зафіксоване на території навчального закладу. Також вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках. Надзвичайники обстежили територію та надають громадянам необхідну допомогу і підтримку.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

До слова, унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло троє людей. Близько пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

