У Дніпрі після атаки БпЛА виникла пожежа

Пожежу видно з різних районів міста

У ніч на 25 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що у Дніпрі пролунав вибух, після якого розгорілася масштабна пожежа в одному із районів міста.

Місцеві телеграм-канал пишуть, що її видно з різних районів Дніпра, бо пожежа стає сильнішою.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Дніпро 24 квітня вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.