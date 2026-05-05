Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина

Внаслідок атаки постраждала жінка

Вночі 5 травня російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя виникла пожежа у нежитловій будівлі.

Через російський удар поранена жінка. Їй надається необхідна допомога.

Нагадаємо, зранку, 28 квітня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди.

«Ворог атакує Запоріжжя. Попередньо, двоє постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою», – йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Раніше окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Як відомо, у ніч на 22 квітня у Запоріжжі оголошувась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. У місті гриміли вибухи. На світанку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілу.

За попередніми даними ОВА, російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

До слова, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на обласний центр Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посланням на начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», – написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Федоров.