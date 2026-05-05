Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждала жінка

Вночі 5 травня російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя виникла пожежа у нежитловій будівлі.

Через російський удар поранена жінка. Їй надається необхідна допомога.

Нагадаємо, зранку, 28 квітня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди. 

«Ворог атакує Запоріжжя. Попередньо, двоє постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою», – йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Раніше окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси. За даними влади, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Як відомо, у ніч на 22 квітня у Запоріжжі оголошувась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. У місті гриміли вибухи. На світанку очільник ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки обстрілу.

За попередніми даними ОВА, російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув. Ще одна людина отримала поранення.

До слова, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на обласний центр Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару в місті виникла пожежа.  Про це повідомляє «Главком» з посланням на начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», – написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Федоров.

Теги: ракета вибух Іван Федоров Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон побував на Запорізькому напрямку
Таємне відрядження Джонсона на передову: ексклюзивні коментарі та фото
11 квiтня, 10:47
Олександру Леонову було 74 роки
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
5 квiтня, 21:17
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
9 квiтня, 06:39
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
20 квiтня, 05:30
Задимлення у Челябінську
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи
25 квiтня, 07:20
У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
26 квiтня, 02:04
Сьогодні в паспорті Євгена у графі «місце народження» чітко вказано: 26 квітня 1986 року, місто Чорнобиль
Остання народжена у Чорнобилі дитина: де вона зараз та чим займається
26 квiтня, 16:15
Унаслідок ворожої атаки поранень дістали двоє чоловіків
РФ атакувала Запоріжжя: постраждали люди (фото)
28 квiтня, 07:59
Щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку
Маскувався під дідуся: СБУ затримала російського коригувальника у Запоріжжі
Вчора, 10:10

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
Росія атакувала Запоріжжя: постраждала людина
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: постраждав чоловік (оновлено)
Росія атакувала Дніпро безпілотниками: постраждав чоловік (оновлено)
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua