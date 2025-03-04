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Російський «шахед» влучив у поліклініку в Сумах

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російський «шахед» влучив у поліклініку в Сумах
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий медзаклад у Сумах
фото: Сумська ОВА

У місті спостерігається проблема з електропостачанням

У ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий шахед атакував одну з поліклінік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, у місті є проблема з електропостачанням через атаку дронів. Він додає, що в частині міста перебої з електрикою.

«Знову приліт «шахеда» в одну з полікнінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Лікарні працюють на генераторах. Відсутнє світло у деяких районах міста», – повідомив Кобзар.

За інформацією Сумської ОВА, внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу. Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань. 

Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Лікарі надають всім необхідну допомогу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

 

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Теги: війна ворог дрон обстріл Суми

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