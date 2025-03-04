Російський «шахед» влучив у поліклініку в Сумах
У місті спостерігається проблема з електропостачанням
У ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий шахед атакував одну з поліклінік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
За його словами, у місті є проблема з електропостачанням через атаку дронів. Він додає, що в частині міста перебої з електрикою.
«Знову приліт «шахеда» в одну з полікнінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Лікарні працюють на генераторах. Відсутнє світло у деяких районах міста», – повідомив Кобзар.
За інформацією Сумської ОВА, внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу. Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі.
Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, що ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. Рятувальники показали кадри руйнувань.
Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Лікарі надають всім необхідну допомогу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.
Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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