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Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури
фото: depositphotos.com

Польща передала Україні майже 30 тис. терміналів

Україна отримала від Польщі 5 тис. додаткових терміналів Starlink. Вони мають забезпечити безперебійний зв'язок у місцях, де він найбільше потрібен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, – лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури. «Старлінки» допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини» – каже він.

Міністр нагадав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв'язок недоступний.

Чиновник також зазначив, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тис. терміналів Starlink, найбільше (29,5 тис.) – від Польщі.

Нагадаємо, польський уряд замовив додаткові 5 тис. терміналів Starlink.

Як повідомлялося, французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink.

До слова, польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський заявив, якщо американський мільярдер Ілон Маск вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує «велику міжнародну кризу». Згодом компанія Starlink заявила, що «повністю віддана» наданню послуг Україні.

Теги: Польща Михайло Федоров Starlink

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