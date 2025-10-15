Головна Одеса Новини
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
Створення військової адміністрації для Одеси може означати більше блокпостів біля порту чи виїзду з міста
Президент постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію

Адвокат Дмитро Бузанов пояснив, що на практиці означає утворення Одеської міської військової адміністрації, анонсоване президентом, для жителів міста. В матеріалі  «Главкома» «Труханов. Чому саме зараз?» правник пояснив: у разі утворення військової адміністрації зміни будуть мінімальними для повсякденного життя мешканців Одеси.

«Головний акцент – на оборону та безпеку. Основні функції (бюджет, послуги, освіта) продовжаться, але під контролем начальника адміністрації, а не обраного міського голови чи особи, яка виконує його повноваження», – наголосив Дмитро Бузанов.

Згідно із законом про правовий режим воєнного стану, військові адміністрації здійснюють повноваження органів місцевого самоврядування, делеговані державою, включаючи:

  • управління бюджетом, тарифами, комунальними послугами
  • забезпечення освіти, охорони здоров'я, соціальних послуг.
  • організацію цивільного захисту та мобілізації.

Громадяни продовжують отримувати послуги (водопостачання, транспорт, освіта), але з посиленим контролем за фінансами (місцевий бюджет затверджує адміністрація).

Буде збільшено акцент на обороні – бронювання робочих місць для військовозобов'язаних, забезпечення пунктів пропуску (блокпостів). Для одеситів це може означати швидшу координацію із ЗСУ для захисту порту, але без радикальних змін у щоденних послугах.

Крім того, якщо буде створено міську військову адміністрацію, можуть ввести додаткові обмеження (у межах правового режиму воєнного стану, без порушення статті 64 Конституції України). Для Одеси це може означати більше ТЦК-постів біля порту чи виїзду з міста (перевірка документів, чоловіки 18–60 років мусять мати військово-обліковий документ); обмеження подій на центральному Приморському бульварі; тимчасове обмеження доступу до порту чи пляжів для безпеки.

«Усі обмеження – тимчасові, зумовлені загрозою і скасовуються після скасування чи закінчення терміну дії правового режиму воєнного стану», – зауважив адвокат.

Як відомо, у Сумах військова адміністрація утворена указом президента від 31 жовтня 2023 року через загрозу функціонуванню органів самоврядування. У Бердянську (фактично розташована у Запоріжжі) та Херсоні – аналогічно, через окупацію чи загрозу, що призвело до заміни місцевих органів на військові.

Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

Натомість мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

