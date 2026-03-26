Справа Назарія Гусакова: обрано запобіжний захід

Гусаков зобов’язаний здати закордонний паспорт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні благодійних коштів, зібраних на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Суд призначив йому нічний домашній арешт – із 22:00 до 06:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Прокурор наполягав на цілодобовому домашньому арешті за місцем проживання підозрюваного у Львові, аргументуючи це ризиком виїзду за кордон через інвалідність, а також можливістю знищення доказів.

Водночас сторона захисту просила обмежитися нічним арештом. Адвокатка зазначила, що Гусаков потребує дворазової щоденної вентиляції легень і має регулярно перебувати на свіжому повітрі. Прокурор визнав, що у клопотанні про цілодобовий арешт ці медичні потреби не були враховані.

У результаті суд частково задовольнив клопотання обвинувачення: підозрюваному обрали домашній арешт у нічний час. Залишати місце проживання він може лише для отримання медичної допомоги. Крім того, Гусаков зобов’язаний здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в центрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів на криптогаманці.

Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на девʼять місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Згодом Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві. За словами активіста, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

Зауважимо, що підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) Назарій Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. 25 березня йому було вручено повідомлення про зміну підозри.