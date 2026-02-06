Коломойський влаштував скандал у суді через закритий процес (відео)

Коломойський різко заявив, що суддя діє за чиїмись вказівками

Під час чергового судового засідання між бізнесменом Ігорем Коломойським і суддею сталася суперечка через заборону прямої трансляції суду. Відповідне відео оприлюднив stopcor_org, передає «Главком».

Коломойський різко заявив, що суддя діє за чиїмись вказівками.

«Кому ви доповідаєте? А чого ви трансляцію заборонили? Хто вам команду дав? Хто вам команду дав заборонити? Чого зараз заборонили?», – сказав бізнесмен судді.

Суддя пояснила, що матеріали справи можуть містити таємницю, охоронювану законом.

Зауважимо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах. Один з них – це виведення коштів з ПриватБанку. У вересні 2023 року правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та шахарйстві. Протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом Коломойський отримав ще одну підозру.

Того ж року Ігоря Коломойського залишили під арештом. Згідно з рішенням суду, Коломойський перебував під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Згодом заставу зменшили.

Раніше «Главком» писав про те, як бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Наразі судове засідання перенесено на 11 грудня.

Нагадаємо, що нещодавно сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» щодо відшкодування збитків. За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, суд прийняв скаргу до розгляду та призупинив виконання рішення суду першої інстанції.