Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українська співачка Leleka та ізраїльський виконавець Ноам Беттан, які беруть участь у Євробаченні 2026
колаж: glavcom.ua
Ізраїль та Україна пройшли до гранд-фіналу Євробачення 2026

 

Ізраїль підтримав Україну у другому півфіналі Євробачення під час трансляції конкурсу на державному телеканалі країни. Про це повідомляє «Главком».

Фрагмент відеозапису з етеру другого півфіналу Євробачення, який транслював ізраїльський мовник, поширилося мережею. Після виступу української співачки Leleka коментатор згадав про війну в Україні. Також він висловив підтримку та заявив, що Ізраїль солідарний з Україною.

«Ми говоримо про п'ятий конкурс пісні Євробачення, який проходить Україна під час війни. Ми солідарні з українцями, які переважно співають про актуальні питання, що стосуються їхньої країни. Слава Україні!» – йдеться у відео.

На це відреагувала спільнота Israeli Friends of Ukraine. В організації зазначили, що саме такі вчинки з боку інших країн свідчать про єдність та підтримку народів.

«Вчора ми розлучилися. У такі моменти особливо відчувається, що підтримка між нашими народами так важлива. Дякуємо всім, хто не мовчить, хто підтримує Україну та українців навіть під час прямого ефіру найбільшого музичного конкурсу Європи», – значили представники спільноти. До слова, цей допис зібрав безліч позитивних реакцій.

Нагадаємо, у першому півфіналі Євробачення 2026, який відбувся в ніч з 12 на 13 травня, сцену пісенного конкурсу підкорив представник Ізраїлю співак Ноам Беттан. Напередодні півфіналу деякі країни бойкотували через участь Ізраїлю на Євробаченні. Причиною стала війна в Газі.

Також повідомлялося, на початку номера співака з Ізраїлю Ноама Беттана під час півфіналу Євробачення з глядацької зали лунали вигуки протестувальників. Інцидент закінчився втручанням поліції.  Пропалестинські протестувальники намагалися зірвати виступ Ноама Беттана та освистали його. Очевидцями стали глядачі в залі шоу та ті, хто спостерігав за конкурсом через телеекрани.

Теги: Євробачення Ізраїль війна Україна

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

