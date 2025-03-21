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Келлог заявив, що радив Зеленському уникнути зустрічі із Трампом в Овальному кабінеті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Келлог заявив, що радив Зеленському уникнути зустрічі із Трампом в Овальному кабінеті
Під час зустрічі Трампа і Зеленського розгорілася справжня суперечка
фото: Reuters

Спецпосланець США намагався підготувати Зеленського до спілкування з Трампом

Спеціальний посланець США в Україні Кіт Келлог заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському уникати зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога в ефірі Fox News.

Зазначається, що Келлог разом із групою сенаторів застерігав українського президента ще до зустрічі, пояснюючи, що Трамп кардинально відрізняється від колишнього президента США Джо Байдена.

«Ми застерігали його того ранку (28 лютого 2025 року – «Главком»): не йди туди», – заявив Келлог, наголосивши, що вони намагалися підготувати Зеленського до особливостей спілкування з Трампом.

Попри це, зустріч відбулася, і, за словами Келлога, все було добре, поки не з’явилася преса. Водночас він зазначив, що телефонна розмова Зеленського та Трампа у березні була конструктивною та виваженою.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

До слова, після жорсткої суперечки світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Кіт Келлог конфлікт президент

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