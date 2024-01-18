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Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
За словами Наєва, останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає
фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Сергій Наєв: «Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна»

Російські війська не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року. Утім, ситуація на північному кордоні України наразі стабільна. Накопичення сил російських окупантів не помічається. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідання заходів бойової підготовки у Чернігівській області.

«Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна. Накопичення сил ворога не помічаються. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів», – повідомив Наєв.

Він також повідомив, що з початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

За словами Наєва, останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає.

«Що буде надалі – будемо спостерігати за ворогом, своєчасно робити висновки, доповідати вищому командуванню та посилювати себе додатковими силами у разі, якщо таке почне відбуватися», – повідомив командувач.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

Теги: Київщина війна Сумщина

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