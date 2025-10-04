Росія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини: поранена жінка, зруйновані будинки

Місцеві служби ліквідують наслідки атак

У ніч на 4 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області, використовши безпілотники та ракети. Наслідки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише «Главком».

У Дніпрі агресор застосував БпЛА, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура міста. На Павлоград було здійснено ракетний удар – люди не постраждали.

фото: dnipropetrovskaODA

Покровську громаду Синельниківського району також окупанти атакували. Там поранення отримала 51-річна жінка, загорілися три приватні будинки, один із яких зруйнований, а також господарська споруда.

фото: dnipropetrovskaODA

У межах Межівської громади внаслідок влучання дрону загорівся гараж.

фото: dnipropetrovskaODA

Крім того, важка артилерія російських військ влучила по Покровській громаді на Нікопольщині – без постраждалих. Місцеві служби ліквідують наслідки атак.

Як відомо, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на Чернігів. Російські окупанти вдарили по інфраструктурі міста.

За повідомленням МВА, на кількох локаціях після влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає.

Моніторингові канали писали, що ворог бив по критичній інфраструктурі.