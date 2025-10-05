Головна Країна Події в Україні
У Львові прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Львові прогриміли вибухи
У Львові працює ППО
фото з відкритих джерел

У місті та на околицях працює ППО

Під ранок 5 жовтня у Львові пролунали вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, місто оточують ворожі безпілотники, пише «Главком».

Повідомляється, що у місті та на околицях працює ППО, лунають вибухи. Десятки російських БпЛА летять на місто.

Монітори також зазначають, що окупанти скерували майже сотню дронів у напрямку Західної частини країни. Також станом на 04:39 триває ракетна небезпека по всій Україні, оголошено масштабну повітряну тривогу.

Варто зазначити, що цієї ночі росіяни вже атакували Одесу та Запоріжжя. Також ворог обстріляв Слов'янськ. Наслідки ворожих атак уточнюються. 

У Запоріжжі вже відомо про одну жертву та шістьох поранених.

Як відомо, в Україні триває 1320-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3890 дронів-камікадзе та здійснили 3013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Події в Україні
У Львові прогриміли вибухи
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю
Окупанти обстріляли Слов'янськ: є поранені
Окупанти обстріляли Слов'янськ: є поранені
Лінія фронту станом на 4 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Чи чекати тепла? Синоптикиня розповіла, що буде з температурою в жовтні
Чи чекати тепла? Синоптикиня розповіла, що буде з температурою в жовтні

