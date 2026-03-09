На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки

Окупаційна влада змушує працівників пошти передавати дані про людей, які отримують посилки з-за кордону

На тимчасово окупованих територіях Луганської області ворог розпочавкампанію з посиленого контролю за мешканцями, які отримують міжнародні поштові відправлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на руху опору «Жовта Стрічка».

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що у Луганську від співробітників пошти вимагають фіксувати прізвища, адреси та контакти отримувачів міжнародних відправлень і передавати ці списки окупаційним правоохоронним органам. Особливу увагу ворог приділяє відправленням із країн Європи.

Зібрані списки отримувачів передаються представникам російських правоохоронних структур та спецслужб для подальшого відстеження «неблагонадійних» громадян.

Варто зауважити, оскільки прямого поштового сполучення з окупованими територіями немає, посилки доставляються через територію РФ, що дозволяє окупантам повністю контролювати вміст та отримувачів ще на етапі ввезення.

