Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
Зібрані списки отримувачів ворог передає представникам російських правоохоронних структур
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада змушує працівників пошти передавати дані про людей, які отримують посилки з-за кордону

На тимчасово окупованих територіях Луганської області ворог розпочавкампанію з посиленого контролю за мешканцями, які отримують міжнародні поштові відправлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на руху опору «Жовта Стрічка».

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що у Луганську від співробітників пошти вимагають фіксувати прізвища, адреси та контакти отримувачів міжнародних відправлень і передавати ці списки окупаційним правоохоронним органам. Особливу увагу ворог приділяє відправленням із країн Європи.

Зібрані списки отримувачів передаються представникам російських правоохоронних структур та спецслужб для подальшого відстеження «неблагонадійних» громадян.

Варто зауважити, оскільки прямого поштового сполучення з окупованими територіями немає, посилки доставляються через територію РФ, що дозволяє окупантам повністю контролювати вміст та отримувачів ще на етапі ввезення.

Нагадаємо, окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська. Сили оборони зупиняють її зусилля. Активні дії противник також намагається вести в районі промислової зони на північно-західних околицях міста. Ціль противника – накопичити сили для подальшого просування у бік Гришиного. Однак Сили оборони діють на випередження, застосовуючи ударні БпЛА та артилерію, не дозволяючи ворогу сконцентрувати сили та засоби або розгорнути наступальні дії

Читайте також:

Теги: пошта окупанти окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У компанії зазначили, що під час нічної атаки вдалося уникнути серйозних наслідків
«Укрзалізниця» змінює маршрути низки поїздів через масовану атаку РФ
7 березня, 05:25
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
5 березня, 10:01
Експерт Михайло Хорєв (на фото справа у червоному худі) пояснив, чи можливо відновити водопостачання на Донеччині
Що буде із водопостачанням на Донбасі? Ексзаступник міністра довкілля назвав три проблеми
4 березня, 16:33
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58
Ситуація на фронті 24 лютого
Лінія фронту станом на 24 лютого 2026. Зведення Генштабу
24 лютого, 22:23
Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування
16 лютого, 18:19
Ситуація на фронті 14 лютого
Лінія фронту станом на 14 лютого 2026. Зведення Генштабу
14 лютого, 22:26
Росія має кількох провайдерів швидкісного супутникового інтернету, які працюють на базі супутників серій «Ямал» та «Експрес»
Росіяни отримали нові супутникові термінали після відключень Starlink
10 лютого, 06:18
На Херсонщині окупанти долучили школярів до написання листів військовослужбовцям РФ
На окупованій Херсонщині школярі змушені писати листівки для військових РФ
9 лютого, 14:04

Події в Україні

На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
На окупованих територіях ворог фіксує дані людей, які отримують міжнародні посилки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua